La Juventus sta pensando di anticipare l'arrivo di Nicolò Rovella rispetto agli accordi presi con il Genoa: in teoria dovrebbe rientrare in bianconero nel 2022, ma il centrocampista preso a gennaio scorso potrebbe tornare a Torino già quest'estate per poi essere girato a un altro club. A chi? L'idea è quella di inserirlo come contropartita per il Sassuolo nell'affare-Locatelli: i neroverdi chiedono 40 milioni per il classe '98 ma mettendo Rovella sul piatto potrebbe abbassarsi la parte cash.