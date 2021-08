Una serata a tinte bianconere per Manuel. Con l'ultimo post pubblicato su Instagram, il giocatore ha rivelato di aver realizzato oggi il suo sogno da bambino. Tra i tanti commenti al post, spunta quello di Miralem, che ha aggiunto l'emoji dell'applauso. È noto come anche il centrocampista del Barcellona sogni oggi di tornare in bianconero, e magari fare coppia proprio con Locatelli. Al momento, però, senza l'uscita di, l'operazione sembra essere piuttosto complicata.