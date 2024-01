DIFENSORE AGGIUNTO



PERSONALITA'

L'Inter vince a Firenze e ritrova la testa della classifica, ma molto lo deve al passo falso commesso dalla Juve nella sfida di sabato contro l'Empoli. Il pareggio dei bianconeri contro i toscani è si figlio dell'espulsione di Milik, che ha, inevitabilmente, condizionato l'intero andamento del match, ma è altrettanto evidente che la squadra di Allegri avrebbe potuto gestire meglio dopo il vantaggio, senza far entrare in partita i toscani.che negli ultimi mesi si è preso saldamente le chiavi del centrocampo bianconero, interpretanto al meglio il ruolo del regista tanto cercato dal popolo juventino.Nel match contro la squadra di Nicola infatti, Locatelli lo si è visto il più delle volte gestire le manovre di gioco nella linea centrale di difesa e quest, soprattutto per le qualità e le doti tecniche di Locatelli. Ma è chiaro che se viene ad abbassarsi così tanto in ogni frangente di gioco, difficilmente potrà gestire una ripartenza veloce o dettare i tempi in mezzo al campo, non senza il supporto di qualcuno, almeno.Situazione che ha creato delle ripercussioni anche nelle azioni offensive, che sono venute meno rispetto alle uscite precedenti e proprio per questo,, ma che al tempo stesso possono risultare letali.

