Questi sono i giorni dell'imminente incontro tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli, il meeting (in presenza o a distanza che sia) che dovrebbe decidere in via definitiva o quasi le sorti del centrocampista ex Milan reduce dal vittorioso Europeo con l'Italia. Il prezzo fissato dal club neroverde è di 40 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport la Juve proverà a offrire 30 milioni più una contropartita tecnica: i tre nomi candidati a essere messi sul piatto sarebberoNiente Dragusin né Felix Correia.