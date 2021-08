L'eterna telenovela per Manuel Locatelli. Il centrocampista tanto agognato dal mercato bianconero. Dopo tre incontri, serviti a delineare con esattezza la distanza tra le società su cifra e formule, ci sarà un quarto dialogo Cherubini-Carnevali che si spera essere risolutivo. Quando avrà luogo? Verso la fine di questa settimana, ossia venerdì. Mercoledì invece c'è da trattare il rinnovo di contratto di Paulo Dybala insieme al suo entourage.

Ma Dybala è un altro film. Qua si parla dell'affare in entrata più caldo per la Juve. E venerdì saremo in trepidante attesa di risposte da questo quarto capitolo della saga di Locatelli.