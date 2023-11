Non poteva presentarsi in maniera migliore laall'appuntamento contro l'Inter, in programma al rientro dalla sosta per le nazionali. Con i 3 punti conquistati contro il Cagliari, ora i bianconeri hanno ritrovato la testa della classifica e contano di restarci quanto più possibile, nonostante Allegri continui a dichiarare la qualificazione alla prossima Champions come obiettivo principale. I risultati però dicono altro e questo è frutto dell'ottima, che ha acquisito una maturità mentale enorme rispetto a tre mesi fa.- Da Rugani a Kean, i giocatori che hanno cambiato muta sono stati moltissimi, ma quello che sta continuando. L'ex centrocampista del Sassuolo è stato più volte messo in discussione durante la passata stagione per via del suo carso rendimento, ma che da qualche mese sembra essere un giocatore totalmente rivoluzionato., così come sta diventando efficace con i cambi di gioco e i lanci in profondità. E' presente in ogni zona di campo dal quale può nascere una nuova azione e sempre pronto a ricevere la sfera per poterla 'orchestrare' a suo modo. Ma ciò che non passa inosservato e che, anzi, risalta agli occhi di tutti, è- Caratteristiche che Allegri e i tifosi juventini hanno sempre sperato di vedere e che ora, possono finalmente godersi. Già, perchè se il rendimento continuerà a mantenere questa costanza la Juve avrà risolto i suoi problemi in regia, conper gli schemi dell'allenatore livornese e di tutti i suoi compagni.