Mancano meno di 24 ore al fischio di inizio della sfida tra Juve e Cagliari, con i bianconeri che sono chiamati a vincere se vogliono continuare a coltivare il sogno scudetto. Intendiamoci, anche un eventuale passo falso non escluderebbe i bianconeri da questa lotta, ma difficilmente l'Inter perderà 'punti facili' durante la stagione e proprio per questo, non sono ammessi passi falsi di 'questo tipo'. Juve che potrà fare affidamento sulla coppia Chiesa-Vlahovic, ma anche sullo stato di grazia in cui si trovano Moise Kean e, dopo una stagione piuttosto tormentata.- Da qualche mese a questa parte infatti, le chiavi del centrocampo sono affidate totalmente a Loca, che a sua volta sembra saper gestire al meglio ogni situazione e capovolgerla a proprio favore. Più propositivo anche in fase di regia, ma soprattutto, hain campo e lo si vede anche da come 'detta' le leggi e i tempi di gioco a tutta la sua squadra, anche quando non ha la palla tra i piedi. Difficile, dunque, che Allegri faccia passi indietro rispetto a quella che è la sua posizione attuale, con la possibilità di rivederlo mezzala che appare molto remota.' - Il suo carisma è diventato essenziale per l'intero gruppo e viene logico pensare che tra non molto, potrà raccogliere la grandissima eredità della 'fascia da capitano' che lo consacrerà in maniera definitiva e assoluta all'interno dello spogliatoio.