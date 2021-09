Come racconta La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci finalmente un'occasione dal primo minuto per Manuel. "Finora ha giocato solo spezzoni di partita, dovrebbe essere pronto per giocare dall’inizio e già questo dovrebbe garantire ordine e idee in mezzo al campo - si legge -. Poi serviranno i gol, quelli che CR7 segnava a grappoli e che la Juventus non è riuscita a trovare nella prima gara dopo l’addio del portoghese. E più attenzione in difesa, perché la squadra ha già incassato 3 reti in 2 giornate: troppe per Allegri, che vuole ritrovare in fretta la sua Signora e rimettersi subito in corsa per lo scudetto.