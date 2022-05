Buone notizie, tutto sommato. Anzi: pure ottime. La Juventus sta per riabbracciare Manuel Locatelli nella partita più importante dell'anno. Il centrocampista sta bene, ha smaltito il problema fisico, non ha condizione perché non ha giocato ma la sua qualità potrebbe tornare utile se dovessero avere bisogno di lui la squadra e ovviamente Massimiliano Allegri.



IL RITORNO DI LOCA - Ieri ha lavorato in gruppo, lo stesso oggi. Locatelli ieri aveva anche mandato un indizio ai tifosi: una foto mentre esulta in bianco e nero, con l'emoji dell'occhiolino per festeggiare il rientro con l'Inter nel mirino. Oltre a Locatelli, Allegri ritrova Danilo, che ha avuto un paio di giorni di riposo. Il brasiliano sarà titolare. LE CONDIZIONI DI PELLEGRINI - Chi ritorna al 100% è Luca Pellegrini: i segnali sono assolutamente positivi e di sicuro sarà sul volo che porterà a Roma, città chiaramente del cuore, lì dov'è cresciuto ed è diventato grande. Pellegrini si era fermato per una distorsione alla caviglia, che l'aveva privato della sfida con il Genoa. In alternativa è pronto Alex Sandro.