Tolisso è l'alternativa a Locatelli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima scelta sarebbe infatti Locatelli e Tolisso potrebbe arrivare nel caso in cui la Juventus non riuscisse ad arrivare alla priorità, cioè il centrocampista del Sassuolo. Locatelli costa 40 milioni di euro e i neroverdi stanno vagliando tante ipotesi, tra queste l'inserimento di qualche contropartita particolare. Dragusin e Frabotta, in questo momento, sembrano le opzioni ideali per questo tipo di operazione.