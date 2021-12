Tra i giocatori di movimento è secondo solo a Leonardo, che nel minutaggio lo batte per 360 secondi. Si è fatto attendere a lungo, manon ha deluso le aspettative, diventando ben presto, sempre presente in campionato e in Champions. Come fa notare l'edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista ex Sassuolo è l'unico tra i bianconeri ad aver collezionatoin altrettante gare di Serie A, di cui 11 giocate da titolare e 4 dalla panchina, a cui si aggiungono le: un en-plein, in poche parole, impreziosito anche da(il primo contro la Sampdoria e il secondo, decisivo, nel derby di Torino) e altrettanti assist.24 anni da compiere il prossimo 8 gennaio, Locatelli si è subito visto affidare le chiavi della squadra, mettendosi in mostra grazie alla sua capacità di unire la forza fisica alla tecnica e arrivando presto a guadagnarsi il posto fisso in una linea mediana che di lui non ha più potuto fare a meno, come ben risulta dai numeri più che da qualsiasi parola. Apprezzato dafin dai tempi della sua esperienza al, il classe 1998 sembra proprio avere tutte le caratteristiche necessarie per rappresentare uno dei cardini su cui impostare la, al quale fare affidamento per la rincorsa alle avversarie nelle parti alte della classifica. Dopo la trasferta di Salerno - in cui, neanche da dirlo, è partito da titolare - domenica lo si vedrà di nuovo in campo contro il: 16 su 16 per lui, sempre più insostituibile, sempre più bianconero.