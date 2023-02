Le classifiche a volte riservano sorprese. E no, non stiamo parlando di quella del campionato di Serie A, dove laè costretta a guardare le rivali dal 13° posto per la penalizzazione di 15 punti ricevuta nelle scorse settimane, ma di quella relativa alladei giocatori della rosa, realizzata grazie a un'analisi del sito specializzato speedsdb.com.La graduatoria stupisce tanto per le prime quanto per le ultime posizioni: il più "lento" tra i bianconeri risulta infatti Manuelcon 26.80 km/h, superato nell'ordine da Leandro Paredes (29.20), Nicolò Fagioli (29.60), Fabio Miretti (30.00) e Daniele Rugani (30.20); al 13° posto Mattia De Sciglio con 31.00 km/h, al 12° Leonardo Bonucci (31.10) e all'11° Arek Milik (31.60). Entrando nella zona "calda" della classifica, il primo giocatore a partire dal basso è un difensore, mentre a svettare su tutti i compagni dall'alto del primo gradino del podio è un giocatore spesso criticato per le sue prestazioni poco convincenti e lo scarso contributo al suo reparto di riferimento.