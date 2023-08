Come racconta il Corriere dello Sport,: è uno di quello che più possono beneficiare dal cambio di filosofia, dalla nuova propensione offensiva della Juve ed invece ha viaggiato con il freno a mano tirato ed è stato anche fischiato dallo Stadium. Una marcia in meno avevano pure Rabiot e il rientrante Fagioli. E poi gli esterni. A Udine era esploso Cambiaso, subito diventato subito il nuovo padrone della fascia sinistra; contro la sua ex squadra è stato risucchiato nell’anonimato.