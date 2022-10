La trattativa che ha portato a Torino dalManuelè stata lunga e complessa. Un ruolo chiave però è stato giocato dalla volontà del centrocampista che cresciuto con il bianconero nel cuore non voleva altro che trasferirsi alla. Nonostante la corte spietata diche sarebbero state disposte ad offrirgli anche un ingaggio maggiore. La volontà del giocatore però è stata fondamentale e così Manuel è arrivato a Torino, sponda bianconera tra l'entusiasmo dei tifosi che l'avevano appena visto laurerarsicon la nazionale. Era il 18 agosto 2021. Al suo arrivo Manuel spiegava: "È sempre stato il mio sogno da bambino. Ho una famiglia juventina".Negli ultimi giorni un susseguirsi di voci su un suoalla Juventus tra gennaio e giugno. Il giocatore a bilancio pesa e non concedergli un ruolo chiave potrebbe portare la dirigenza di Madama a cederlo. L'che ha visto sfumare il colpo nell'estate 2021 sarebbe nuovamente interessato al centrocampista. Massimilianoin conferenza stampa però è stato categorico su un eventuale cessione di Manuel:Spazzando via le voci che lo vedevano lontano da Torino. Il bambino che sognava il bianconero ora, nonostante il minore spazio trovato in questo inizio di stagione, sembra destinato a rimanere a Torino.