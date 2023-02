Manuelè un giocatore dellaa tutti gli effetti. La vittoria di ieri contro la Salernitana, infatti, ha certificato l'ufficialità deldel suo cartellino dal, club da cui i bianconeri lo avevano prelevato nell'estate 2021 dopo un lungo corteggiamento. La formula del trasferimento, allora, era stata quella di un prestito con diritto fissato apagabili in tre esercizi, che sarebbe diventato obbligo al verificarsi di alcune condizioni fra cui il primo punto conquistato nel girone di ritorno della stagione 2022-23, quella in corso. L'operazione prevedeva anche dei(5 di questi, stando a Calcio e Finanza, sono già nelle casse dei neroverdi).- Tutto come da programma, insomma. Manuel Locatelli, sempre più perno del centrocampo bianconero e punto di riferimento anche per lo spogliatoio, come garantito di recente da Massimiliano, è destinato a un futuro alla Juve. Ufficializzato il riscatto, infatti, la dirigenza provvederà a mettere su carta anche il suofino al 2026, con ingaggio ritoccato verso l'alto, per blindarlo e respingere le avances delle pretendenti. Il riscatto, dunque, non è altro che un (nuovo) punto di partenza per un matrimonio felice, tanto desiderato da entrambe le parti e ora destinato a durare a lungo.