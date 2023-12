sono stati impiegati a mezzo servizio durante il primo allenamento dellanella settimana che precede la sfida contro il, mentreè assente a causa dell'influenza. Circa duecento tifosi degli official club hanno assistito alla sessione di allenamento, con la presenza a bordo campo di, futuro ex avversario della squadra avversaria venerdì, insieme a. Gli esercizi si sono focalizzati su temi specifici, schemi di gioco e una partitella finale, con il supporto di alcuni giocatori Under 23. Da notare le assenze di Yildiz e Huijsen, probabilmente riservati per il prossimo impegno della Next Gen programmato per mercoledì.Per quanto riguarda le condizioni fisiche,hanno ricevuto numerosi applausi per i loro spettacolari gol durante la partitella, mostrandosi in buona forma.ha partecipato solo alla prima parte del riscaldamento con i compagni prima di spostarsi su un campo parallelo per completare il suo allenamento individuale., d'altro canto, è stato coinvolto nel gruppo a fasi alterne, ma non ha preso parte alla partita finale.Le indicazioni tattiche sono state scarse, ma l'intensità dimostrata dafa ipotizzare la sua possibile presenza dal primo minuto contro il Napoli, affiancato da Gatti e Bremer.sono ancora assenti. Alla fine dell'allenamento,, realizzando 5 gol su 6 tentativi, con una parata di Pinsoglio.