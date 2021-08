La Juventus sta finalmente per ingaggiare Manuel Locatelli al termine di una trattativa infinita con il Sassuolo. Oggi è stato trovato l'accordo e il centrocampista ormai ex Sassuolo stasera è arrivato a Torino, pronto a sostenere domattina le visite mediche alla Continassa per poter poi firmare.

Ma come sappiamo, la Juve è impegnata su un altro fronte di mercato per quanto riguarda il centrocampo: quello legato a Miralem Pjanic. L'accordo e la volontà tra le parti in causa, Barcellona compreso, ci sono. Ma c'è un fattore che blocca tutto: Aaron Ramsey. Perché arrivi Pjanic, deve partire il gallese. Che però è difficile da piazzare anche nell'amata Premier League, con quei 7 milioni d'ingaggio. Ora restano due settimane per sbloccare lo stallo.