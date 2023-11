"Ciao ragazzi, sono veramente felice e soddisfatto di aver rinnovato. Questa maglia me la sento addosso. Qui è come casa per me. Voglio dirvi che vi voglio bene e vi mando un grande abbraccio. E mi raccomando... sempre forza!". Sono le prime parole di Manuel, in un video condiviso sui social dal club bianconero, dopo l'ufficialità del prolungamento di contratto fino al 2028. Guarda il post qui sotto.