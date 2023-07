In una rosa in cui ci sono tanti - troppi - punti interrogativi a livello di mercato qualche "eccezione" c'èperché insieme a Fagioli e considerando che Rabiot ha si rinnovato ma solo per un altro anno, è l'unico centrocampista che rappresenta il presente e il futuro del club e su cui non ci sono dubbi che rimarrà a Torino.Ma in campovisto che è stato tra i più utilizzati nell'ultima stagione. Non aveva però una vera alternativa considerato che Paredes non ha mai dato le garanzie tecniche e fisiche che Allegri si aspettava.Da ora sarà probabilmente diverso, soprattutto se dovesse rimanere come nei piani della Juve,Sempre che poi Allegri, come molti tifosi chiedono, non decida di spostarlo come mezzala, dove però, dovrebbe contendersi un posto con Fagioli. Sui social, Manuel divide il popolo bianconero, tra chi lo difende perché non aiutato dal gioco della squadra e chi invece se ne priverebbe senza troppi rimpianti. Di sicuro c'è che quella che inizia sarà una stagione cruciale per Locatelli, per essere ancora più leader di questa Juve e cancellare anche le voci di malcontento.