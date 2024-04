Spesso nel mirino per prestazioni tutt'altro che convincenti, Manuelha segnato uno dei suoi quattro gol in Serie A con la maglia dellaproprio contro il, avversaria di questa sera, nel derby vinto 1 a 0 del 2 ottobre 2021. Il centrocampista bianconero è, tra i pari ruolo, quello che conta piùarrivate a destinazione in questo campionato di Serie A (148), nonostante appunto non abbia mai entusiasmato i suoi tifosi. Oggi, ancora una volta, partirà dal primo minuto, insieme a Weston McKennie e Adrien Rabiot.