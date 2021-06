Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali hanno aperto al possibile trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus: il centrocampista classe '98 piace a diverse big europee e i bianconeri sono stati i primi a farsi avanti - ormai da tempo - con qualche sondaggio. La richiesta di 40 milioni ha sempre frenato la dirigenza della Juve, che dopo l'Europeo potrebbe riprovare a mettere in piedi una trattativa col Sassuolo per arrivare a Locatelli. I dirigenti bianconeri stanno studiando le eventuali contropartite da mettere sul piatto per abbassare l'investimento cash.



