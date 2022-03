Manuel Locatelli figura tra i convocati di Roberto Mancini per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali. Il centrocampista della Juventus però è ancora alle prese con il Covid-19. Proprio per questo sotto le convocazioni, in una nota, viene spiegato che l'ex centrocampista del Sassuolo si unirà agli azzurri soltanto quando avrà smaltito il Covid.