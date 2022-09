E' successo di nuovo. Così come Angel Di Maria, ancheè stato costretto a fermarsi per la seconda volta in poco tempo. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il rientro del centrocampista è certamente una buona notizia per, a patto però che non si ricada nella necessità di "rischiare i giocatori", o almeno chi non ha ancora la gamba per giocare ad alti livelli.Per il quotidiano, Locatelli aveva infatti giocato per necessità pur non essendo al top. L'aveva ammesso lo stesso Allegri, che subito dopo la prestazione di Firenze non l'aveva più avuto, poiché costretto a fermarsi per 3 partite, con il momentaneo saluto alla Nazionale. Locatelli è stato l'acquisto più costoso dell'estate 2021: era arrivato per cambiare l a mediana, per darle qualità. Non ce l'ha ancora fatta. Il primo passo, però, per riuscirsi è quello di stare bene. Ed è anche oggi il suo primo obiettivo.