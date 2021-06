L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle cifre e le formule dell’affare Juve-Locatelli: “La partenza è nota e sono i 40 milioni richiesti dagli emiliani. I bianconeri nei prossimi giorni decideranno se puntare sulle contropartite tecniche (non solo Dragusin , c’è anche Felix Correia in ascesa) o su una formula stile Federico Chiesa . Ossia un prestito biennale finalizzato a una cessione futura e garantita. Superare lo scoglio rappresentato dalle valutazioni dei vari giocatori non è scontato. Ecco perché, alla fine, la Juventus potrebbe davvero decidere di optare per un affitto lungo con investimento dilazionato nel tempo, ma certo. Esattamente come ha fatto con la Fiorentina, che da Chiesa incasserà 50 milioni più bonus. In attesa della riunione della prossima settimana, le mediazioni sono al lavoro per affinare entrambe le possibilità. Tutto può succedere, ma secondo i ben informati il punto di partenza è positivo”.