Quest’estate, nelle calde giornate della sessione di mercato, mentre lasi avvicinava sempre più a Leandrofino a chiudere la trattativa con il, l’ipotesi che andava per la maggiore era: adessopotrà spostarsi nel ruolo di mezzala, tornare sui livelli mostrati in Nazionale e dare il suo apporto negli ultimi metri di campo.. Nell’idea di Massimiliano Allegri,: a dimostrazione di ciò anche gli ultimi test amichevoli. Test dove il centrocampista si è destreggiato alla grande, dimostrando di aver sempre più padronanza del ruolo.Quindi, Manuel Locatelli non cambia ruolo.In estate Massimiliano Allegri lo definì un potenziale capitan futuro, una colonna della Juventus. Con unche per problemi fisici sembra essere sempre più ai margini e con due giocatori di lungo corso comecon le valigie in mano dopo la scadenza del contratto; toccherà al centrocampista assumere i gradi di leader e il compito di trasmettere i valori dello spogliatoio ai nuovi arrivati e ai più giovani.