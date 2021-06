Ventitré anni e un mondo ai suoi piedi: quello della Juventus. Manuel Locatelli sta provando l'ebbrezza di volare altissimo, ad altezza bianconera e forse ancor più in alto. Ecco perché i dirigenti juventini non vogliono 'perdere' altro tempo, né fermarsi ad attendere la fine degli Europei: la prima offerta è allora partita, in particolare è stato scelto il giocatore da 'sacrificare' come contropartita da aggiungere ai milioni - cash - da cui il Sassuolo non si schioda. La valutazione resta di 40 milioni di euro. IL NOME - La chiave diventa allora Radu Dragusin, centrale cresciuto in bianconero, al debutto in questa stagione e un classe 2002 sul quale la Juve sembrava puntare fortissimo (il rinnovo è notizia di qualche mese fa). Ecco, il romeno può iniziare un'altra avventura e in una terra fertile per i giovani talenti: convincerlo non sarà un problema. Più difficile, ma affatto impossibile, ultimare i passaggi con il Sassuolo: basterà la proposta di 30 milioni più Dragusin? Cherubini e Allegri si augurano una risposta positiva, così da chiudere l'affare prima del tempo. O meglio: del tempo previsto dal Sassuolo, cioè metà luglio.