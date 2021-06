Secondo quanto racconta SportMediaset la Juventus sarebbe in vantaggio su tutte le concorrenti per Manuel Locatelli: il Sassuolo continua a chiedere 40 milioni di euro per farlo partire e l'interesse di alcune big europee non rendono più semplice la situazione, ma i bianconeri sarebbero forti di un accordo di massima già trovato con l'entourage del giocatore che preferirebbe rimanere in Italia. Nelle prossime settimane la dirigenza studierà l'offerta da presentare al Sassuolo, provando ad abbassare la parte cash con l'inserimento di qualche contropartita.