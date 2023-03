In campo ogni tre giorni, con alcune certezze. Una di queste è Manuel, fulcro della Juventus e volto sicuro del centrocampo bianconero per i prossimi due impegni. Dopo l'esclusione per squalifica contro il Torino, ecco Roma e Friburgo per tornare ad essere protagonista. Come scrive Tuttosport, Allegri dovrà centellinare le forze dei singoli nei prossimi due match, ma ecco che per Locatelli si preannunciano gli straordinari.