Anche Manuel, a stagione ormai conclusa, ha voluto condividere alcuni pensieri sui social e trarre un bilancio di ciò che è stato. Ecco il messaggio del centrocampista dellaÈ finita per me questa stagione.È inutile negarlo, è stato un anno difficile per tanti motivi. Per mesi non si è capito nulla dei nostri punti, ce li toglievano, ce li ridavano e ancora lì toglievano.In tutto questo noi sempre uniti, sempre una parola positiva per il compagno e sempre pronti a soffrire insieme.Ecco di questo sono molto orgoglioso del nostro gruppo.Potevamo e potevo fare di più ma ho la consapevolezza di aver sempre dato tutto quello che avevo Fino alla a Fine.Ringrazio chi ci e mi ha sostenuto in ogni momento.Un abbraccio.Sempre Forza Juve