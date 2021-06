Manuel Locatelli arriverà alla Juventus? I quadri attuali del mercato estivo che sta per cominciare sembrano dire di sì. Ma nulla è scontato e così lineare. Secondo Sky Sport il centrocampista del Sassuolo è il primo della lista di Cherubini sicuramente, ma la Juve cerca una formula vantaggiosa, in stile Chiesa. O un prestito annuale o biennale con obbligo di riscatto. Tutto quindi dipende dal fatto che il club neroverde accetti o meno una determinata formula. Il prezzo è 40 milioni di euro, quello si sa. Nel prossimo incontro di mercato tra Juve e Sassuolo, nella settimana successiva a quella in corso, si parlerà proprio di questo.