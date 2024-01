Le parole di Manuela Sky dopo- "La vittoria di oggi è importante, arriva su un campo difficile. Abbiamo fatto una grande partita, siamo migliorati in consapevolezza e queste sono partite determinanti per arrivare in fondo. Dobbiamo crederci, senza pensare agli altri".- "Quando ti vedi lì sogni e fai di tutto per realizzare questi sogni, dobbiamo crederci".- "Questo è determinante, siamo maturati e abbiamo più esperienza: è un lavoro che facciamo insieme, il mister è bravo a farci sentire tutti importanti. Inter? Chiaramente guarda quello che facciamo noi, ma siamo due squadre diverse e noi dobbiamo pensare a noi".