Le parole di Manuela Sky dopo- "La vita è incredibile, è un segno del destino. Per me questo stadio sarà sempre speciale, oggi ero con la Juve e sono felicissimo, dedico tutto alla mia famiglia".- "Cambia tutto a seconda della partita, oggi abbiamo provato questa soluzione ed era una mossa per ingabbiare Giroud, lo abbiamo fatto bene, poi l'espulsione ci ha facilitato".- "L'abbiamo detto, dobbiamo fare un passo alla volta e restare attaccati alle prime. Il primo obiettivo è la Champions, poi a marzo vedremo".- "Nico è un ragazzo a cui voglio bene, è incappato in questo errore e l'ha capito. Si sta curando, dobbiamo stargli vicino come una famiglia, lo faremo in tutti questi sette mesi perchè avrà un percorso importante, intanto è importante che possa allenarsi con noi. Può imparare, è giovane ed è giusto che paghi se ha sbagliato".