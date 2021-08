Manuel Locatelli non sta partecipando all'amichevole in famiglia della Juventus contro la formazione Under 23 sul campo della Continassa. Il suo esordio con la maglia bianconera avverrà direttamente in campionato, con la trasferta di Udine che aprirà la Serie A della Juve domenica alle 18:30. Ma il centrocampista della Nazionale, arrivato ufficialmente ieri dal Sassuolo, è comunque presente con la sua nuova squadra.