Il nome di Teun Koopmeiners continua a rimanere in orbita Juve, con la dirigenza bianconera che lo ha inserito in cima alla lista dei desideri da diverso tempo. L'ostacolo è però rappresentato dall'elevata richiesta della Dea, che stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si aggira tra i 45 e i 48 milioni di euro. Cifra che i bianconeri sperano di ottenere dalle varie cessioni, come quelle di Iling Jr o di Soulè, ad esempio.