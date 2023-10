Come racconta il Corriere dello Sport, San Siro ha rappresentato per entrambi la ripartenza, festeggiata con la vittoria sul Milan e un quarto d’ora scarso in campo per provare nuovamente l’effetto che fa. Domani sera, entrambi puntano ad essere di nuovo decisivi. D’altra parte “Vlahovic più Chiesa” è la formula del presente e anche del futuro: per tutti e due sono stati aperti i discorsi per il rinnovo del contratto e ieri è stato trattato il dossier che riguarda Federico. Il direttore dell’area tecnica,, e il direttore sportivo,, hanno incontrato a Milano il suo agente, Fali Ramadani, per parlare dell’intesa in scadenza nel 2025. Il club punta forte sul numero 7 e intende mettersi al riparo dal rischio di perderlo a basso costo e di arrivare all’ultimo anno di contratto con il futuro da definire.