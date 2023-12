Il contratto dicon lascadrà a giugno e al momento non è stato rinnovato, con i negoziati per un possibile prolungamento completamente fermi. La Juventus sembra essere particolarmente interessata a questa potenziale opportunità di mercato.L'informazione, anticipata dal Messaggero alcuni giorni fa, ha ricevuto conferme. Il giocatore di 30 anni, impantanato nei colloqui per il rinnovo, potrebbe diventare oggetto dell'interesse deciso dellanelle prossime settimane, con l'intenzione dia partire da, quando Felipe sarà libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero.Nel corso di questa stagione, Felipe Anderson ha sperimentato alti e bassi, mostrando prestazioni eccellenti in alcune partite e risultando più assente in altre: 14 partite, 1 gol e 4 assist in campionato, oltre a un assist in Champions League su 5 presenze. Il tema del rinnovo sembra influenzare la sua situazione contrattuale. Al momento, Lotito, presidente della Lazio, non è riuscito a trovare la giusta formula per trattenere il giocatore, e il tempo per giungere a un accordo si sta esaurendo. Nel frattempo, la Juventus rimane vigile e interessata alla situazione contrattuale di Felipe Anderson.