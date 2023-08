Come racconta La Gazzetta dello Sport la Juventus versione 2023-24 negli uomini non è molto diversa da quella dello scorso anno, però ha cambiato filosofia.Ha abbassato l’età media e ridotto il monte ingaggi, concentrandosi soprattutto sulle cessioni.La proprietà ha voluto fortemente Cristiano Giuntoli, aspettandolo fino a inizio luglio, perché lo considera l’uomo giusto per ricostruire una Juve sana e vincente, puntando sui giovani, snellendo la rosa e riducendo il monte ingaggi. Il nuovo d.t. ha avuto due mesi scarsi per lavorare, ma ha già ottenuto i primi risultati, risparmiando circa 70 milioni tra cessioni, ammortamenti e stipendi.