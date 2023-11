Loca è il punto fermo di una mediana che in estate ha accarezzato l’idea di ritrovare la sua stella, Pogba, guarito dagli infortuni ma fermato per il caso doping, e che si è trovata a dover fare a meno pure di Fagioli (squalificato per scommesse). Per questo Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si sono messi al lavoro già da tempo per individuare un centrocampista esperto e già pronto per la Serie A, che possa consentire alla Signora di fare il salto di qualità. Lo scrive Gazzetta.