You're welcome @juventusfcen — FC Zenit in English (@fczenit_en) December 8, 2021

"Non c'è di che,". Questo il simpatico tweet dello, che pareggiando nel finale contro i campioni d'Europa delha regalato ai bianconeri - nel frattempo in vantaggio per 1 a 0 sul- il primo posto nel girone di, definitivamente concluso questa sera. Indubbiamente un bel "favore" quello offerto alla Vecchia Signora dalla squadra russa che, già destinata all', ha giocato contro i Blues al massimo delle sue possibilità, riuscendo a riagguantare il pareggio al 94' dopo il momentaneo 2-3 firmato dagli inglesi all'85'. E la Juve ringrazia.