Secondo quanto riportato dal Times, il Manchester United ha messo Matthijs de Ligt nel mirino, per puntellare la difesa a disposizione di Ole Gunnar Solskjaer. Il centrale olandese della Juventus rappresenterebbe il profilo ideale, se non fosse per una condizione che limita lo spazio di manovra dello United: Mino Raiola. Il procuratore ha giocato un ruolo chiave nella trattativa tra Juve e Ajax, pur non avendo la tutela del giocatore: eppure, anche come intermediario, non vorrebbe sedersi al tavolino con lo United.