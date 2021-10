Paul, centrocampista del Manchester United, sogno della Juventus, obiettivo di Real Madrid e Paris Saint-Germain, tratta il rinnovo con gli inglesi. Come scrivono in Francia, infatti, al francese è stato proposto un contratto da 20 milioni di euro annui di stipendio. Che possa essere la svolta giusta per farlo firmare e rimanere ai Red Devils (o al limite essere ceduto a peso d'oro e non "da scadenza")? Intanto, il suo ritorno a Torino con la Francia, in occasione della semifinale di Nations League di questa sera, ha emozionato tutti e riaperto il sogno mercato per i bianconeri...