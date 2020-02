La Juventus insegue il sogno Paul Pogba, con la consapevolezza che il francese, mai come ora, sia in rottura con la dirigenza del Manchester United. Così, si cominciano a fare ipotesi sempre più azzardate, oltreché qualche conto in tasca. Come riporta il Daily Star, infatti, il prezzo di Pogba non è assolutamente in saldo. Anzi, lo United non vorrebbe svendere il giocatore, anche a fronte dell'investimento da 120 milioni fatto nel 2016 per acquistarlo. Quindi, il prezzo del francese dovrebbe aggirarsi tra i 120 ed i 150 milioni di euro: numeri importanti, per la dirigenza della Juventus, che deve trovare il modo di far quadrare anche i conti.