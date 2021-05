Una partita fondamentale per la stagione e, allo stesso tempo, piena di significati simbolici. Tutto questo sarà Bologna-Juventus che, tra i diversi spunti che offre, sarà anche l'ultima partita in cui Gianluigi Buffon comparirà nelle distinte, lato Juve. Per l'occasione, i tifosi hanno appeso uno striscione fuori dall'Allianz Stadium: "Il tuo cuore da guerriero per sempre in bianconero: grazie Gigi"