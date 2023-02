I tifosi della Juventus in questo delicato periodo fanno sentire sempre più il supporto verso la loro squadra. Si fanno vedere all'esterno dei cancelli dello Stadium con uno striscione che recita "insieme per tornare forti" a dimostrazione di supporto e vicinanza in questo periodo complesso. Di seguito la foto dello striscione esposto dai tifosi all'esterno dell'Allianz Stadium.