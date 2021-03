C'è uno strano silenzio dopo l'eliminazione. Un silenzio in cui nessuno fiata, salvo i più giovani. E che fa discutere. I senatori non si presentano davanti ai microfoni, ma a parlare ci vanno Cuadrado (il più anziano dei tre), De Ligt e Chiesa. E non è un caso che proprio gli ultimi due siano la base su cui costruire il futuro. Fa discutere quindi il silenzio dei giocatori più importanti e rappresentativi dello spogliatoio, come Chiellini e Bonucci, beccato anche dalle telecamere con un'espressione tutt'altro che convinta al momento di lasciare il campo a de Ligt per la sostituzione decisa dall'allenatore bianconero durante il secondo tempo. Tra i tifosi, poi, qualcuno ha voluto sottolineare anche le mancate parole di Agnelli nel post partita, la prima volta dopo un'eliminazione così pesante.