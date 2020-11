La Juventus ha deciso che il primo giocatore da cedere a gennaio è Sami Khedira. Si lavora su questo fronte per lasciarlo andare via, ormai fuori da ogni programmazione. Magari già dal prossimo mercato.



LA SITUAZIONE - ​La società gli ha proposto più volte la risoluzione del contratto, lui non ne vuole sapere e il giorno prima della partita di Champions ha fatto un post su Instagram: "Continuare a lavorare!". Dritto per la sua strada, a testa bassa. Sperando di convincere Pirlo a reintegrarlo in rosa e dargli una chance nel corso della stagione.