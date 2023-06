La Premier League ha puntatoE adesso l'inglese può partire, ma rigorosamente in prestito. Nonostante il rinnovo di contratto, il tentativo della Juventus di blindarlo, per Samuel potrebbero aprirsi le porte dell'addio. Almeno momentaneo, di sicuro non fisso. O meglio: si vedrà. Perché tutto dipenderà anche dalle proposte che cadranno sul tavolo della Juve. Che sulla lista degli incedibili, al momento, non ha messo proprio nessuno. L'obiettivo è arrivare a quota 120 milioni di incasso dalle uscite. Pesa la mancata partecipazione alla prossima Champions League.Ecco, l'Aston Villa, soprattutto e sopra tutti, ha messo gli occhi sul gioiello della Juventus, ora chiamato a decidere se valorizzare il giocatore o incassare come fatto in passato con la cessione di Kingsley Coman al Bayern Monaco per 28 milioni di euro. In Italia sono diverse le squadre che lo vedrebbero perfetto come esterno d'attacco. Anche Samuel si guarda attorno: sa benissimo d'aver sfruttato la sua occasione. Vorrebbe rimanere a Torino ma sa che non dipende direttamente da lui. Anzi: c'è un'altra storia da scrivere, raccontare, affrontare. Anche fuori dalla Juve.