Come racconta Gazzetta, peril futuro è delineato dopo l'infortunio di Pogba. Adrien non è in America con i compagni a causa di qualche problema con il vaccino. Il francese è in ritiro con l’Under 23 bianconera: ieri ha giocato una partitella 11 contro 11 da 30 minuti a tempo. E quando la Juve rientrerà alla base, cominceranno anche per lui le prove generali per la nuova stagione. Adesso è probabile che, a meno di un’offerta irrinunciabile, Rabiot venga tolto dal mercato.