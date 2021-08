La Juventus oggi ultimerà l'ingaggio di Manuel Locatelli, per acquistare il quale ci è voluta una lunga ed estenuante trattativa con il Sassuolo, finché il direttore sportivo bianconero Cherubini è riuscito a strappare il centrocampista al collega Carnevali per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, tra prestito biennale e pagamento dilazionato in quattro esercizi.

Ma quanto darà invece la Juve allo stesso Locatelli? Secondo la Gazzetta dello Sport, sarà una base fissa di 2 milioni di euro che coi bonus arriverà a 3 milioni. Uno stipendio annuo piuttosto basso rispetto ad altri big della squadra che prendono intorno ai 10 milioni!