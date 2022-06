Adesso, è una vera e propria lotta contro il tempo. A pochi giorni dall'avvio della nuova stagione, con il raduno fissato per il 4 luglio, la rosa della Juve è ancora lontana dall'avere quella fisionomia che Massimiliano Allegri sperava, con il mercato bloccato sia sul fronte degli acquisti (Paul Pogba a parte) che su quello delle cessioni. Ecco perchè, secondo Il Corriere dello Sport, il tecnico "sbuffa per l'impasse che si è creata e che è inattesa nelle proporzioni". Anche i tifosi, da parte loro, non nascondono le proprie preoccupazioni, "esplose" sui social nella giornata di ieri dopo l'annuncio del rinnovo di Mattia De Sciglio, accolto con ben poco favore, e la contestuale consapevolezza del fatto che Alvaro Morata tornerà all'Atletico Madrid. Tanti dubbi, tante domande senza risposta, in un clima di sfiducia alimentato dall'amarezza per le mosse delle altre rivali (Inter in primis, dove l'arrivo di Paulo Dybala sembra ormai cosa fatta). I tifosi e lo stesso Max, insomma, invocano una svolta, prima che sia troppo tardi.